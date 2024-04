Iran, l'arma segreta per attaccare Israele: ecco il missile ipersonico che può raggiungere Tel Aviv in 7 minuti

Nella notte di sabato 13 aprile l'Iran ha deciso di sferrare un attacco contro Israele attraverso missili e droni esplosivi. I missili balistici sono una parte molto importante dell'arsenale di Teheran, tanto è che in soli 7 minuti sarebbe in grado di raggiungere Israele. L'inteligence americana sarebbe preoccupata in quanto l'Iran possiede uno degli arsenali missilistici più forti e rischia di diventare una minaccia per l'occidente.

Israele-Iran, Tajani: «Stato palestinese? Pronti a invio truppe». Idf conferma: risponderemo all'attacco