Giordania al centro dello scontro tra Iran e Israele: dai legami con l'occidente all'accoglienza ai palestinesi

Nel cuore delle tensioni sempre crescenti in Medio Oriente, la Giordania si è trovata al centro del conflitto tra Iran e Israele. La notte di sabato 13 aprile, la difesa giordana ha abbattuto numerosi droni iraniani diretti verso Israele, una mossa che ha scatenato forti reazioni sia a livello locale che regionale. La risposta iraniana non si è fatta attendere: Teheran ha convocato l'ambasciatore giordano, minacciando ritorsioni dirette contro Amman se il suo supporto a Israele dovesse proseguire.

Tra occidente e oriente

L'incidente ha sollevato preoccupazioni significative in Giordania, dove il governo è costantemente in bilico tra la sua storica posizione di supporto alla causa palestinese e la necessità di mantenere stabili le relazioni internazionali, soprattutto i legami con gli Stati Uniti e Israele.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il regno ospita la più grande diaspora di palestinesi nella regione e in passato ha più volte criticato le politiche israeliane a Gaza e nei territori occupati. Nella notte dell'attacco, gli alleati occidentali della Giordania, come il Regno Unito, sono intervenuti a difesa dello spazio aereo di Amman. David Cameron, ministro degli Esteri britannico, ha enfatizzato la legittimità delle azioni giordane nel proteggere il proprio spazio aereo e la sicurezza della popolazione.

La divisione interna

Le proteste si sono intensificate ad Amman, con migliaia di manifestanti, molti dei quali rifugiati palestinesi, che hanno espresso il loro dissenso davanti all'ambasciata americana. Queste manifestazioni sono state una risposta diretta non solo alle azioni giordane, ma anche al sostegno di Washington a Israele. Nel frattempo, le immagini sui social media che rappresentano il re Abdullah come un traditore hanno solo aggravato la situazione, mettendo in luce la profonda divisione interna e la pressione che il regno sta affrontando.

La posizione del governo giordano

Di fronte a queste polemiche, il governo giordano ha cercato di chiarire la sua posizione. Il ministro degli Esteri, Ayman al-Safadi, ha sottolineato che l'intervento militare era una misura di autodifesa necessaria per proteggere la sovranità del paese nel proprio spazio aereo. Al-Safadi ha anche riaffermato l'impegno della Giordania verso una soluzione a due stati. Nel tentativo di placare la situazione, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha dichiarato che le relazioni tra Iran e Giordania rimangono amichevoli, minimizzando il coinvolgimento di Amman nella difesa di Israele.