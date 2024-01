FrankenSam, cos'è (e come funziona) il nuovo sistema di difesa anti drone ucraino: un mix tra lanciarazzi russi e missili occidentali

È la notte del 17 gennaio quando i droni kamikaze sparati dalla Russia piovono sull'Ucraina, come se un domani non ci fosse. Eppure l'esercito di Kiev non si fa cogliere impreparato dal potente attacco di Mosca e, per la prima volta da quando è scoppiata la guerra contro lo Zar, sfodera una nuova arma. Scatta il sistema di difesa aerea “FrankenSAM” e abbatte il drone Shahed, come confermato dallo stesso ministro ucraino delle Industrie strategiche Alexander Kamyshin durante un briefing a Davos, in Svizzera. Non è ancora chiaro dove sia stato intercettato il drone, ma l'annuncio di Kamyshin fa seguito a una dichiarazione rilasciata su Facebook mercoledì mattina dall'aeronautica di Kiev secondo la quale durante la notte sono stati abbattuti 19 dei 20 droni di fabbricazione iraniana lanciati dalla Russia verso il sud dell'Ucraina.