Francesco Arca, età, moglie e figli: da Uomini e Donne ai film con Özpetek. Chi è l'attore ospite a "Ci vuole un fiore"

Francesco Arca è un attore e modello italiano, diventato famoso al grande pubblico in seguito alla sua partecipazione prima ai reality show Volere o Volare e Uomini e Donne. Questa sera sarà ospite del cantante Francesco Gabbani nel salotto di "Ci vuole un fiore", varietà televisivo in onda questa sera su Rai 1 dalle 21.30 in poi.

Tra gli altri ospiti della serata, la collega Giusy Buscemi e i cantanti Ornella Vanoni, Alfa, Mr. Rain e Levante. Ecco chi è dunque Francesco Arca.