Filippo Turetta, gli psicologi che lo hanno seguito prima dell'omicidio di Giulia Cecchettin saranno interrogati

Gli psicologi di Filippo Turetta saranno ascoltati dai carabinieri di Venezia. Lo ha deciso l'autorità giudiziaria anche per ricostruire movimenti e riflessioni del ragazzo che ha ucciso la fidanzata Giulia Cecchettin. Il primo appuntamento, prenotato dallo stesso Filippo ad inizio settembre, si era poi effettivamente tenuto il 22 dello stesso mese. Turetta a quel primo colloquio ne aveva fatti seguire degli altri, probabilmente a causa della storia che Giulia aveva voluto troncare. Gli altri appuntamenti il 3, il 17 e il 27 ottobre e poi quello del 4 novembre, l'ultimo. Era prenotata un'altra seduta, il 17 novembre, alla quale ovviamente non si è mai presentato perché era in fuga dopo aver ucciso a coltellate Giulia.