Filippo Turetta cambia cella, è protesta in carcere. «Solo due detenuti sono disposti a stare con lui»

La prossima settimana saranno trascorsi due mesi dal femminicidio di Giulia Cecchettin. Dopo quasi cinquanta giorni passati nella casa circondariale di Montorio Veronese, il reo confesso Filippo Turetta sarebbe in procinto di cambiare sezione: dalla sesta, cioè l’infermeria, alla terza, che è la più sovraffollata. Ma secondo radio-carcere, «solo due detenuti» sarebbero disponibili a condividere la cella con lui, il che comporterebbe una serie di spostamenti che allungherebbero i tempi del trasferimento. Una vicenda che riaccende i riflettori sul penitenziario scaligero, dove dopo l’Epifania andrà in visita il sottosegretario Andrea Ostellari (Lega) con il deputato Ciro Maschio (Fratelli d’Italia), per esaminare i problemi denunciati anche ieri dall’associazione Sbarre di Zucchero.

