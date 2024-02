Ferragni-Fedez, la lite (furiosa) alla cena di S.Valentino da Cracco, lui pronto ad andare a Miami: le ultime rivelazioni

«Si dice che Fedez da tempo dormisse nella camera degli ospiti e che vivessero da separati in casa da un pezzo». A "Mattino Cinque News" il giornalista e direttore del settimanale "Nuovo", Riccardo Signoretti, svela alcuni scottanti retroscena sulla presunta separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Tuttavia, per il giornalista, la situazione non sarebbe precipitata negli ultimi giorni ma ci sarebbero state già diverse avvisaglie nonostante i continui tentativi di nascondere la crisi.

Chiara Ferragni e Fedez, oltre 10mila follower in più all'annuncio della rottura. Cosa dicono i dati su Instagram (ma il crollo non si ferma)