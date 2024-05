Chiara Ferragni a pranzo con un uomo misterioso a Milano: «Lei va via con l'autista, lui esce dall'uscita secondaria». Di chi si tratta? I rumors

Dopo le lacrime versate Chiara Ferragni ha deciso di ricominciare a vivere. Una vita nuovamente in coppia? Sicuramente è presto per dirlo ma il settimanale Gente ci racconta di un pranzo speciale per l'influencer in zona Porta Genova. Un pranzo che l'ex compagna di Fedez non avrebbe consumato da sola. Insomma con lei ci sarebbe stato un uomo, la cui identità rimane però un mistero.

Chiara Ferragni, la doppia frecciatina a Fedez: «La sindrome di Napoleone» e «i tacchi che ora potrai di nuovo indossare»

Ferragni a pranzo con un uomo misterioso

«Probabilmente il suo accompagnatore - scrive la collega Maria Elena Barnabi - mentre lei chiamava l’autista, si dileguava dall’uscita secondaria».

Possibile.

Da quando si è lasciata con Fedez, continua il settimanale Gente «le sono stati attribuiti diversi flirt sulla carta, ma niente che la inchiodasse come invece è successo a Fedez»

In realtà l’unico uomo che resta una presenza fissa nella vita di Chiara è il suo carissimo amico Angelo Tropea che lei stessa, con una battuta sui social, ha dichiarato essere il suo vero marito. Ma non è lui l'uomo misterioso che si è seduto al suo tavolo per un pranzo riservato.

Il gossip su Fedez

Dallo scandalo Pandoro a oggi però, lato gossip, chi ha fatto parlare di sè è principalmente Fedez. Pagine e pagine che complicano la separazione non solo quella legale ma anche quella dei beni. Intanto i Ferragnez hanno messo in vendita – con trattativa riservata – Villa Matilda, la lussuosa dimora a Torno, sul lago di Como, che avevano acquistato meno di un anno fa per la modica cifra di 5 milioni di euro.