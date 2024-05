Fedez, la canzone è per Chiara Ferragni: «Dici che sono un bastardo ma per te io non cambio», ecco cosa dice il ritornello

La loro storia è nata grazie a una canzone (Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John) ed ora che è finita malamente un'altra canzone sembra voler raccontare l'epilogo turbolento di quello che sembrava un matrimonio da sogno. D'altronde Shakira insegna.

«Dici che sono un bastardo?», domanda Fedez in una storia sulla sua pagina Instagram.

L’interrogativo è contenuto in un verso di «Sexy shop», il nuovo singolo del rapper di Rozzano e di Emis Killa, prodotto da Warner Music Italia e in uscita venerdì. E in molti vedono un messaggio per la ex moglie Chiara Ferragni. Ma cosa dice il ritornello del brano?

Chiara Ferragni, la doppia frecciatina a Fedez: «La sindrome di Napoleone» e «i tacchi che ora potrai di nuovo indossare»

Cosa dice la canzone.

«L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio», recita il ritornello. Sarà rivolto alla ex moglie? Di certo negli ultimi giorni i due hanno lanciato messaggi via social. Fedez è al centro della cronaca per il presunto pestaggio a Cristiano Iovino e per il presunto flirt al GP di Monaco con la giovane modella francese Garance Authié. Chiara invece è volata a Madrid con gli amici e i figli Leone e Vittoria.

La frecciatina di Chiara su Napoleone

L'imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram una storia in cui appare sorridente e divertita, proprio di fronte al busto di Napoleone Bonaparte. Ma come mai la fa ridere così tanto questa statua? Forse perché le ricorda uno degli "insulti" più frequenti mossi al suo ormai ex marito, Fedez: «Il nano con la sindrome di Napoleone». Tra i primi ad additare al rapper questa sindrome, fu Guè e, poi, Marracash, durante il loro storico litigio sui social. Ma non è finita qui, perché la Ferragni non si è fermata a questo. Chiara ha condiviso uno scatto su TikTok, invitando i suoi follower a commentare con la caption più adeguata alla foto (e alla situazione). Inutile dire che i suoi fan si sono scatenati con frasi divertenti e frecciatine, mettendosi nei suoi panni, alle quali Chiara ha messo qualche "mi piace" di troppo. «Finalmente potrò uscire con il tacco 12 senza avere i sensi di colpa», scrive una fan, mentre un'altra commenta: «Jacob Elordi adesso nessuno potrà tenerci lontano», facendo riferimento al commento della Ferragni sull'attore americano.