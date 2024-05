Fedez, la nuova (presunta) fiamma balla sulle note del suo singolo: la confessione di Chiara Ferragni all'esperta di gossip. «Non sai il resto che sta facendo»

Fedez senza freni. La nuova vita da single di Federico Lucia è a tutta velocità. Negli ultimi giorni tra feste in barca e serate in discoteca a Montecarlo per il Gp il rapper si è fatto vedere mano nella mano con Garance Authié, modella francese ventenne. Pare che la relazione tra i due sia sbocciata lo scorso marzo, poche settimane dopo la rottura del cantante con la moglie.

Ovviamente per ora si parla di gossip però a poche ore dall'uscita del suo ultimo singolo “Sexy Shop”, che secondo molti era una frecciata contro l'ex, la sua (presunta) nuova fiamma condivide un suo balletto su TikTok sulle note proprio del singolo di Fedez. Lui (forse per hype) condivide tutto sulle sue storie Instagram, e Chiara Ferragni come ha reagito? Mentre lei sulle Storie di Instagram si mostra struccata, senza filtri sdraiata su un divano con un minidress color cammello a raccontarci come sta davvero è l'esperta di gossip Deianira Marzano.

Ospite a Gente di Marte, su Radio Marte, Deianira ha rivelato delle confidenze private che le avrebbe fatto l’influencer.«Se ho chiacchierato con Chiara Ferragni? Sì che è vero che mi sento con Chiara Ferragni. A dire il vero io chiacchiero sempre con lei, quella è così carina con me. Io le scrivo e lei mi risponde e mi racconta tutti i fatti suoi. Ma tra le tante cose mi concentrerei su una cosa che mi ha detto. Io parlando di Fedez le ho detto “però quanti casini che sta combinando ultimamente?!”. E lei su questa cosa mi ha proprio detto “eh, e tu non sai il resto…”. Non invento nulla, mi ha detto proprio così, ho tutto salvato, ho i messaggi. Ormai Chiara lo sa pure che io faccio gli screen».

Come sta l'influencer

Ma non solo, l'esperta di gossip ha parlato dei Ferragnez anche nel programma Non Succederà Più su Radio Radio: «Tra le tante cose le ho chiesto se tornerà con il marito.