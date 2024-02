Ferragni-Fedez, è vera crisi? Oltre 10mila follower in più all'annuncio della separazione (ma il giorno dopo ne perdono la metà). Cosa dicono i dati

I Ferragnez si separano: fine dell'amore o trovata pubblicitaria per tornare sulla cresta dell'onda? La risposta, al momento, non è chiara a nessuno. Intendiamoci: la crisi tra i due era ben visibile, con indizi sparsi qua e là. La fuga dei follower, dallo scoppio del caso Pandoro, è inesorabile: Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata, ne ha persi in tutto almeno 200mila, e anche la curva dei "seguaci" di Fedez è in picchiata libera.

Follower in picchiata, i dati

Ma guardando il sito di analisi Not Just Analytics, spicca un dato: l'unico giorno da mesi a questa parte in cui entrambi i profili dei Ferragnez registrano il segno "più" è il 22 febbraio, giorno dello scoop di Dagospia che annunciava Fedez fuori dal super attico di City Life.

Quel giorno, oltre settemila persone hanno cominciato a seguire Chiara Ferragni, mentre Fedez ha guadagnato 2688 follower.

Follower che però sono di nuovo fuggiti il giorno successivo: Fedez ne ha persi quasi la metà, oltre 1.100, e Chiara 3.836. Nemmeno la sua intervista esclusiva al Corriere della Sera è riuscita nel miracolo: i follower guadagnati oggi da Ferragni sono "solo" 87. Mentre sul profilo di Fedez, che evidentemente sta uscendo perdente dalla "partita social", spicca di nuovo il segno negativo.

Il tasso di engagement

L'adagio "basta che se ne parli" non sembra, in questo caso, aver dato i suoi frutti: i Ferragnez continuano a essere sommersi da insulti (almeno lui, perché Chiara, come sappiamo, ha limitato i commenti che quindi sono tornati solo positivi). Il tasso di engagement è positivo per entrambi: Fedez è a 8,64%, mentre Chiara al 3%, risentendo evidentemente delle restrizioni ai commenti.