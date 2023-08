Famiglia queer, cosa è: il significato della parola e il valore per Michela Murgia

Libertà, in tutte le sue accezioni: di espressione, nei rapporti interpersonali, nei ruoli, sessuale e nella sfera familiare. Tutto questo è queer, un termine spesso usato da Michela Murgia per raccontare la sua quotidianità e le sue scelte di vita. Un modo per descrivere quella famiglia allargata, nel suo caso composta da dieci persone, che non condividono un legame di sangue ma uno di spirito. E per questo ancora più forte. Un nucleo fuori dai classici stereotipi, che vedono persone insieme per «costrizione sociale o culturale». Insomma, un amore libero da ogni vincolo.