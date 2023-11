Fabio Volo: «La separazione non è un fallimento. Amo ancora Johanna. Ora torno a Brescia e riapro la panetteria di papà»

Fabio Volo ha dato gioia e ha ricevuto gioia. Poi non sa se andrà in Paradiso. Non sa nemmeno se esiste. Sicuramente, come racconta al Corriere della Sera, «paradiso, purgatorio e inferno credo siano qui, in questa vita». Ora, attualmente, si trova in Purgatorio, appena uscito dall'Inferno. Ma la separazione da Johanna non c'entra nulla.