Dieci destinazioni "al caldo" dove potersi godere il resto dell'inverno

Pur viaggiando nell'incertezza del meteo, accentuata dai cambiamenti climatici, l'inverno persiste in ampie zone d'Italia, dove si registrano freddo, pioggia e talvolta neve. Questa condizione motiva numerosi viaggiatori, capaci di muoversi in questo periodo, a cercare destinazioni calde dove possano immergersi nella luce del sole, beneficiare di temperature piacevoli e dedicarsi ad attività all'aperto senza l'ingombro di pesanti indumenti. Il sito per la ricerca di voli e alloggi, jetcost.it, ha analizzato le preferenze dei propri utenti, individuando alcune tra le località più ambite in questi mesi.