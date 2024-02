Daniela di Maggio a Sanremo ricorda il figlio musicista ucciso a Napoli, chi era Giovanbattista Cutolo (detto GioGiò)

Stasera andrà in onda la prima serata del Festival di Sanremo. Saranno ospiti la campionessa di sci Federica Brignone per promuovere il suo sport in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e Edoardo Leo che sarà protagonista della fiction Rai “Il clandestino”.

Sul palco dell'Ariston ci sarà anche Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite. Vediamo insieme chi era il figlio.