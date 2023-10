Cristiana Capotondi a "Splendida Cornice": la castità, l'amore durato 16 anni con ​Andrea Pezzi e la maternità

Cristiana Capotondi sarà ospite stasera di "Splendida Cornice", l'appuntamento con l'intrattenimento e la cultura fuori dagli schemi di Geppi Cucciari, in onda oggi su Rai 3 con la terza puntata di quest'anno.

Insieme alla Capotondi, saranno in studio Sabina Guzzanti, Drusilla Foer e Nina Zilli, ma anche il cantautore Renzo Rubino e i Cirko Vertigo, con performance ispirate a Italo Calvino e l’illustratore e fumettista Simone Bianchi, oltre gli immancabili interventi di Piero Dolfres e Roberto Mercandini.

Conosciamo meglio Cristana Capotondi, attrice di successo e neo-mamma che in passato non ha mancato di far parlare di sé soprattutto per le proprie vicende sentimentali.