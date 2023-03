Claudia Pandolfi, età, marito, figli, esperienze gay, malattia e l'incidente causato dal paparazzo: chi è l'attrice ospite a Belve

Claudia Pandolfi ospite a Belve. Per i saluti finali ai telespettatori Francesca Fagnani ha voluto a seduta sul suo "scomodissimo" sgabello anche l'attrice Claudia Pandolfi. Alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda l'ultimo giro per dei pungenti e ironici faccia a faccia con cui la conduttrice si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Già dalle anticipazioni che circolano in rete si sà che quella rilasciata dall'interprete romana regalerà grandi emozioni. Ma chi è Claudia Pandolfi?