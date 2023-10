Blanca, Maria Chiara Giannetta si racconta: «​La gente in strada mi ferma per chiedermi se ci vedo. Andrea Bocelli è stato il mio maestro»

Stasera in tv, su Rai 1 alle 21.30, torna una nuova puntata di Blanca, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta che già lo scorso anno è riuscita a conquistare il pubblico, risultando tra le fiction più viste della tv pubblica. la serie è liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista Blanca Ferrando, una giovane donna cieca che lavora come consulente della polizia e che è specializzata in décodage. In attesa di vedere cosa accadrà negli episodi di stasera, la protagonista parla della fiction.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi giovedì 12 ottobre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Blanca, stasera in tv la seconda puntata: il racconto della protagonista

Maria Chiara Giannetta si racconta a Radio2 Social Club: «Blanca? La gente in strada mi ferma per chiedermi se ci vedo. Andrea Bocelli è stato tra i miei maestri per interpretare questo personaggio.

Maria Chiara Giannetta: «Io come Blanca: sono puro istinto. Cieca? Si può dire, non è un'offesa»

La seconda stagione

Sulla seconda stagione di Blanca: «Quest'anno c'è un polibomber che minaccia la polizia, mette le bombe nelle auto della polizia per creare terrore e portare la gente ad avere in automatico paura degli agenti- Blanca dovrà cercare di capire chi è. Il rapporto con il cane Fiona? Lei è come un essere umano. E' una femmina, ma è fluida. Anche nella serie è una femmina, ma ha il nome da maschio. Quest'anno quando mi vedeva capiva che doveva lavorare, tutto quello che vedete e che facciamo col cane è tutto improvvisato».

Gelosie, questioni familiari irrisolte e combattimenti clandestini tra cani: proseguono le indagini di Blanca per scoprire l'identità di Polibomber... 💥 😧

Giovedì alle 21:30 su Rai1 i nuovi episodi di #BlancaLaSerie2, una produzione Lux Vide. pic.twitter.com/1wDgQEMaof — Lux Vide (@LuxVide) October 11, 2023

Le anticipazioni di stasera

L'episodio di stasera si intitola "Il ladro di cani". Blanca Ferrando e il commissario Liguori si ritroveranno a indagare su un caso di combattimenti clandestini tra cani, intenti a fermarli ad ogni costo. Intanto, Blanca è costretta a trovare un nuovo equilibrio e risolvere alcune questioni personali spinose. Lucia si sente tradita da lei e la rifiuta. Questo mentre la vicinanza tra Sebastiano e Blanca scatena la gelosia di Liguori. Anche Blanca però è un po’ gelosa. Nella vita dell’ispettore è riapparsa infatti Veronica, un’amica d’infanzia e oggi affascinante avvocatessa che lavora per sua madre Livia.