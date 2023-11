Sinner, chi affronta in semifinale Finals? Alcaraz, Medvedev, Zverev: le combinazioni e i possibili sfidanti

Dopo la vittoria con Holger Rune, l'azzurro Jannik Sinner conoscerà oggi, 17 novembre, il suo sfidante alla semifinale di sabato 18. Sinner è primo nel gruppo verde delle Finals di Torino e il suo avversario sarà il secondo classificato del girone rosso. Tre le possibilità: Daniil Medvedev (già in semifinale anche lui), Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Sinner-Rune, le foto live del match delle Atp finals

Le combinazioni



​• Se Medvedev batte Alcaraz in due o in tre set e Zverev batte Rublev in due o in tre set, Medvedev primo e Zverev secondo, con il tedesco avversario di Sinner.

• Se Medvedev batte Alcaraz in due o in tre set e Rublev batte Zverev in due o tre set, a qualificarsi sarebbero Medvedev come primo e Alcaraz come secondo, con lo spagnolo avversario di Sinner.

• Se Alcaraz batte Medvedev in due set, Alcaraz primo e Medvedev secondo, indipendentemente dal risultato della partita Zverev-Rublev.

In questo caso l’avversario di Sinner sarebbe Medvedev.

• Se Alcaraz batte Medvedev in tre set e Zverev batte Rublev indipendentemente dal punteggio, al primo posto andrebbe Medvedev con Alcaraz al secondo posto. In questo caso, l’avversario di Sinner in semifinale sarebbe Alcaraz.

• Se Alcaraz batte Medvedev in tre set e Rublev batte Zverev, indipendentemente dal punteggio, Alcaraz primo e Medvedev secondo, con il russo avversario di Sinner in semifinale.