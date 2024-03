Armi laser sui corazzati Stryker, la mossa americana in Medio Oriente. «Distruggono aerei a km di distanza»

Le armi laser fanno il loro ingresso in Medio Oriente. Gli Usa hanno schierato quattro corazzati ​Stryker con la Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense, abbreviato in DE M-SHORAD. Un passo cruciale. ll vice capo di stato maggiore dell'esercito, generale James Mingus, ha rivelato a Breaking Defense i prototipi sono stati montati su veicoli di fanteria posizionati in una regione (non specificata) del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM). Secondo il generale Mingus, il DE M-SHORAD ha già iniziato i test preliminari sul campo. Naturalmente si tratta di un impiego sperimentale.

