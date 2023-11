Sta per arrivare il concorso docenti straordinario ter, il primo della fase transitoria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In attesa della pubblicazione del bando, vediamo ora dove si attiveranno più posti, per le scuole di primo e di secondo grado.

Concorso straordinario ter scuola per docenti: bando, requisiti, prove, posti disponibili e graduatorie. Tutte le informazioni