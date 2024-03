Stipendi docenti, a marzo ultima tranche aumenti fino a 350 euro (anche per Ata e amministrativi). A chi spettano e gli importi

Buone notizie per il mondo scuola: da marzo oltre un milione e 200 mila lavoratori tra docenti, amministrativi e collaboratori scolastici riceveranno l'ultima tranche di aumenti e adeguamenti di stipendio. Gli importi variano in base alla categoria di appartenenza. Secondo i sindacati, questi sono soltanto dei piccoli passi in avanti rispetto a tutto il lavoro che deve essere ancora fatto.