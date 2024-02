Chiara Ferragni, i "trucchi" per pagare meno tasse: ecco come riesce a ridurre di oltre il 95% le imposte

Chiara Ferragni paga meno tasse? A ricostruire la struttura societaria delle aziende dell'influencer è l'imprenditore Gianluca Massini Rosati. Nel libro dal titolo “Fiscalmente inattaccabile. La strategia definitiva per ridurre drasticamente le imposte e vivere serenamente il rapporto con il fisco” (in uscita il 5 marzo 2024 per Sperling & Kupfer) spiega su Milanofinanza in che modo l'influencer è riuscita, rispettando la legge, a tagliare l’importo della tassazione a suo carico.

Fedez: «Io nullatenente? Tecnicamente è così, ho detto la verità e non ho nulla da nascondere»