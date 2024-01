Chiara Ferragni, il business della beneficenza in Italia vale 80 miliardi. I casi da Mariotti a Giulia De Lellis. «Serve un'Authority»

«Sentiamo l’esigenza di una regolamentazione che eviti zone d’ombra in un settore delicato come quello della beneficenza. Un’autorithy potrebbe metterci al riparo dai rischi». Riccardo Masetti è il fondatore di Komen Italia, associazione che da 25 anni lotta contro i tumori del seno. È solo una delle onlus preoccupate per i danni al terzo settore che potrebbero essere procurati dal diffondersi di pratiche commerciali scorrette sul web, anche da parte degli influencer.