Giovedì 18 Aprile 2024, 06:15

«Nel territorio dei Castelli non c’è una commissione medica per il rinnovo annuale delle patenti speciali». La denuncia del signor Bruno P., 80enne di Genzano, è di interesse di centinaia di disabili del territorio castellano. «Nei ventuno comuni che fanno parte del territorio dell’Asl Roma 6 non esiste la commissione medica che è fondamentale per rinnovare la patente di guida. Me ne sono accorto in modo quasi casuale, visto che la mia patente scade il prossimo 8 maggio. Così sono andato presso l’agenzia automobilistica della mia città per chiedere informazioni e loro mi hanno specificato che per il rinnovo serve l’ok di questa commissione medica che però non è presente nel territorio dell’Asl Roma 6, ma solamente a Roma centro, nella località capitolina del Divino Amore e a Colleferro (comune che rientra nel territorio di competenza dell’Asl Roma 5, ndr). Il problema è che in queste commissioni non c’è possibilità di prendere appuntamento prima di ottobre, visto che sono oberate di richieste come la mia. Sono invalido al 100% e sono malato di tumore, la macchina è un mezzo fondamentale per spostarmi in modo autonomo anche e soprattutto per motivi sanitari. Invece dall’8 maggio rischio di rimanere bloccato a casa o di dover “gravare” sui miei familiari».

Se dovesse girare con la macchina con la patente scaduta, l’80enne rischierebbe una sanzione o anche il ritiro totale della licenza: davvero un danno notevole per una persona che è già alle prese con quelle problematiche di salute. «In questi giorni le sto tentando tutte per cercare di capire se ci può essere una soluzione alternativa. Sono andato all’Aci di Genzano e la risposta che mi hanno dato è stata quasi paradossale: mi hanno suggerito di provare a sentire le commissioni mediche fuori dalla provincia di Roma (in particolare quelle di Rieti o Latina, ndr) per capire se ci sia posto per un appuntamento o addirittura di provare a telefonare ogni giorno nelle tre commissioni mediche di Roma e Colleferro per verificare se qualcuno abbia rinunciato all’appuntamento così da “inserirsi” e sostenere il suo esame per il rinnovo della patente. La mia famiglia sta cercando di trovare uno spazio fuori provincia, speriamo di riuscire a risolvere questa situazione». L’anziano genzanese ha faticato anche a trovare informazioni chiare per risolvere la sua situazione: «Non c’è un numero verde né dell’Aci, né della motorizzazione, né delle Asl di Roma e Colleferro per avere informazioni e delucidazioni o in qualche caso si trovano numeri che sono disattivi o inesistenti. Credo che le persone come me che sono alle prese con problemi di salute così seri andrebbero tutelate e aiutate maggiormente. Ci sono centinaia di persone nella mia condizione e quindi credo che si dovrebbe avere almeno una commissione medica sul territorio dei Castelli per evitare queste situazioni».

SOLUZIONI

Un altro disabile aggiunge che «anche il fatto di prendere questi appuntamenti per rinnovare la patente ogni anno, anche in età non avanzata o con disabilità minori, rappresenta un grande stress emotivo e psicofisico per noi e per le nostre famiglie». Le stesse agenzie automobilistiche e talvolta anche gli uomini della polizia locale si trovano spesso in difficoltà nel dover dare spiegazioni ai possessori di queste patenti speciali, anche non essendo direttamente responsabili di questi disagi. Raccogliendo le segnalazioni di tante persone che hanno questo tipo di problematica, alcune associazioni di consumatori, sindacati e patronati chiedono alla Asl Roma 6 e alla motorizzazione di poter introdurre una commissione medica per il rinnovo di queste patenti anche sul territorio dei Castelli Romani.