Capodanno 2024, quanto costa il cenone? Spesa da 98 euro a famiglia, vongole più care del 32%. Tutti i rincari

Gli italiani spenderanno 2,2 miliardi per il cenone di Capodanno: praticamente 250 milioni in più dell'anno scorso e 50 milioni più del capodanno pre pandemico. Per la tavola imbandita del 31 dicembre saranno destinati alla tavola 98 euro in media a famiglia, in leggero aumento rispetto allo scorso anno (+2%). È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe in vista del Capodanno, per il quale si prevede che quasi nove italiani su dieci (87%) lo trascorreranno nelle case, proprie o di parenti e amici, mentre gli altri si divideranno soprattutto tra ristoranti e pizzerie. Se una maggioranza del 34% conterrà la spesa entro i 50 euro a famiglia - spiega Coldiretti - un altro 23% viaggerà tra i 50 e i 100 euro e un 20% arriverà fino a 150. Non manca chi si spingerà a 200 euro 7%), chi addirittura a 300 (8%) e un 2% che andrà oltre.

Il maggior costo rispetto allo scorso anno non è determinato da una maggiore propensione alla spesa, ma dalla spirale dell'inflazione che soffia nelle vele del caro vita ed erode il potere d'acquisto delle famiglie. I dati sono quelli elaborati da BMTI e Consumerismo che hanno analizzato l'andamento sui mercati all'ingrosso, ortofrutticoli ed ittici, dei prodotti più gettonati e tradizionali per la tavola di fine anno. Dalle vongole alle lenticchie vediamo quali sono i prodotti che hanno subito la maggiore lievitazione dei prezzi.