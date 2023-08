Caldo africano, nuova ondata: dove e quando colpirà di più: punte di 40 gradi in Sardegna, Roma 38 gradi e afa

Lo scorcio di quasi autunno vissuto nelle ultime settimane è destinato a terminare. Stop all'aria fresca, alle temperature frizzanti all'alba e accetabili nel pomeriggio e al maglioncino la sera. Dovrete, almeno per un po', abituarvi nuovamente all'afa e ai ventilatori perché questa situazione metereologica non andrà oltre venerdì. Anzi sono attesi aumenti consistenti per almeno 10 giorni, vediamo quindi le proiezioni per la settimana di ferragosto e non solo.