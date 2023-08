Caldo record, Spagna e Portogallo vicini a nuovi record (ed è odissea incendi). Marocco, punte di 49°

Il caldo record non allenta la presa sull'Europa e se Grecia e regione balcanica, con l'irruzione di aria fresca dal nord Europa, stanno vivendo una tregua, l'emergenza vera è nella penisola iberica. Spagna e Portogallo non devono far fonte solo a temperature altissime, ma anche all'emergenza incendi che in molte regioni. In Spagna situazione al limite. «La temperatura media raggiunta mercoledi sara probabilmente un record per questa data dal 1950. Probabilmente sara uno dei cinque giorni piu caldi per un agosto negli ultimi 73 anni», prevede l’Aemet. Undici province sono in allerta rossa, sinonimo di pericolo estremo: tre in Andalusia (sud), due nella regione di Madrid, due in Castilla-La Mancha (centro), tre nei Paesi Baschi (nord) e una in Castilla y Leon (nord).

Caldo africano, in Spagna oltre 42 gradi in alcune città

Caldo, la situazione nella penisola iberica

Picchi di calore in Spagna e migliaia di ettari bruciati in Portogallo: la penisola iberica, che e in prima linea nel riscaldamento globale in Europa, e in allarme e potrebbe battere i record di temperatura.

L’ondata di calore, la terza dell’estate, dovrebbe raggiungere il suo apice in Spagna mercoledi, con temperature che in alcuni punti raggiungeranno i 44 gradi, secondo l’Agenzia meteorologica nazionale (Aemet). L’Agenzia ha annunciato che l’ondata di calore dovrebbe terminare venerdi anziche giovedi come previsto inizialmente. Quasi tutto il resto del Paese, tranne la costa, e in allerta, ma a livelli piu bassi. Gli esperti considerano l’aumento del numero, della durata e dell’intensita di queste ondate di calore come una conseguenza del cambiamento climatico.

Caldo, l'emergenza incendi

In Portogallo, il caldo e il vento hanno favorito la diffusione di incendi che negli ultimi giorni hanno decimato piu di 15.000 ettari. L’incendio nella regione di Odemira (sud), che ha gia devastato quasi 10.000 ettari secondo gli ultimi dati della protezione civile, continua a progredire per il quinto giorno consecutivo, mobilitando quasi 1.100 vigili del fuoco supportati da 11 aerei, secondo l’Autorita nazionale di protezione civile. Quasi 1.500 persone sono state evacuate. Tuttavia, i vigili del fuoco sperano che la situazione migliori mercoledi grazie alle migliori condizioni meteorologiche. Si prevede un aumento dell’umidita e un abbassamento delle temperature, in particolare sulla costa, dove si prevede che le temperature scendano di nuovo sotto i 30degC. Inoltre, decine di vigili del fuoco spagnoli stanno ancora combattendo le fiamme in Estremadura (sud-ovest), una regione confinante con il Portogallo, con l’aiuto di oltre una dozzina di aerei. Il governo regionale ha dichiarato che l’incendio, scoppiato lunedi nel comune di Valencia de Alcantara, stava procedendo «positivamente» mercoledi mattina. Una prima stima del numero di ettari colpiti e di 350, il che lo rende il terzo incendio piu grande in Spagna negli ultimi giorni, dopo un incendio boschivo che ha bruciato 573 ettari a Portbou, in Catalogna (nord-est) e un altro che ha interessato 450 ettari vicino a Bonares, in Andalusia.

In Marocco sfiorati i 50 gradi

Ondate di caldo con temperature fino a 49 gradi, tra giovedì e venerdì, nel sud-ovest del Marocco e pericolo incendi per i forti venti a nord-est. L'allerta della Direzione meteo alza il livello di guardia al bollino rosso nella zona del Marocco compresa fra Taroudant, Guelmin e Laayoune. Il bollino arancione riguarda invece le province di Fes, Marrakech, Essaouira e Zagora con temperature fino a 47. Forti raffiche di vento caldo mettono a rischio le foreste del Nord e soprattutto quelle che sono limitrofe alla costa, sia nella sponda mediterranea, tra Tangeri e Oujda, sia in quella Atlantica tra Essaouira e l'entroterra fino a Taroudant. Il bollino rosso dell'Agenzia nazionale acqua e foreste invita alla massima attenzione chi abita nella zona, i turisti e le autorità locali, per lanciare immediatamente l'allarme in caso si scorgano fumo o comportamenti sospetti.

