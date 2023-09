Caldo africano, dove colpirà, quando e durata della nuova ondata. L'esperto: «Temperature fino a 40 gradi»

Nuova (forse l'ultima?) ondata di caldo africano in Italia. L'anticiclone non molla la presa. Le temperature saliranno in modo vertiginoso (e improvviso) anche di 6-8 gradi. Fino a sfiorare i 40 gradi in Sardegna - dove è stata diramata un'allerta meteo - e i 36 in Puglia e Sicilia. Ma il termometro salirà anche al Nord, fino a quasi 30 gradi in alcune zone della Pianura Padana. "Una breve ondata di caldo africano", conferma il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara. Quali le zone più colpite? E fino a quando durerà?

