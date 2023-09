Inondazioni e vento a oltre 100km/h. La Spagna è sotto la morsa di quella che è stata ribatezzata tempesta atlantica. Una conseguenza dell'uragano ex Franklin (che a fine agosto aveva raggiunto la categoria 4) e della DANA, acronimo di depressione isolata ad alti livelli. Con l'effetto Fujiwhara, ovvero un'interazione tra cicloni tropicali o extratropicali, ha portato violenti temporali e grandinate. Più di 40 litri per metro quadrato in appena un quarto d’ora sono caduti in gran parte della provincia di Castellón, nel sud della nazione. Ora questo evento atmosferico è in Italia, come conferma il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.

