Caccia F-35 carichi di bombe nucleari sopra l'Olanda. Cosa sta succedendo? La presenza delle armi atomiche aumenta in Europa. Con la guerra attiva in Ucraina (e quella esplosa di recente in Medio Oriente) ogni spostamento è significativo. In alcuni casi si tratta solo di esercitazioni, in altri di vere e proprie manovre: esplicite o nascoste. Il confine è sottile. E (a volte) quelle che potrebbero sembrare solo simulazioni hanno dietro molto di più.

