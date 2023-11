Bombardieri supersonici B-1B Lancer in volo in Medio Oriente: l'avvertimento degli Usa all'Iran (e agli altri potenziali nemici)

Una dimostrazione di forza indirizzata all’Iran, una prova di «efficienza e flessibilità» ora che la guerra tra Israele e Hamas è nelle fasi cruciali. L’esercito americano schiera i B-1 Lancer in Medio Oriente e con tre missioni in poco più di una settimana i bombardieri supersonici vengono utilizzati per mettere in mostra la potenza aerea Usa nella regione.

I B-1B Lancer in missione

L’8 novembre il sito governativo delle Forze aeree statunitensi in Europa e in Africa ha comunicato che i B-1B Lancer della base aeronautica di Dyess, in Texas, attualmente schierati presso la Raf Fairford nel Regno Unito, hanno condotto un volo di comando incrociato su Europa, Africa e Medio Oriente per una missione pianificata.

Spina dorsale

«È importante differenziare la missione della task force dei bombardieri dalla situazione attuale in Medio Oriente», ha affermato il 6 novembre il portavoce del Pentagono, il generale Patrick Ryder. «Ancora una volta - ha aggiunto - ciò conferma ai nostri alleati le capacità che abbiamo per rispondere a una varietà di situazioni e, allo stesso tempo, mostra ai nostri potenziali avversari che non hanno queste competenze». Il B-1B Lancer è un aereo supersonico multi-missione che l’aeronautica americana ha descritto come «la spina dorsale della forza di bombardieri a lungo raggio americana». Capace di volare a 30.000 piedi e viaggiare a velocità di oltre 900 miglia orarie, oltre la velocità del suono, questo velivolo vecchio di decenni può essere armato con bombe e missili di precisione convenzionale e non guidati. È stato precedentemente schierato in missioni di combattimento in Afghanistan, Iraq e nell’Europa sudorientale durante la campagna aerea della Nato contro l’ex Jugoslavia.