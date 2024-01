Bonus (mini) cani, gatti e animali domestici 2024: a chi spetta la novità, i requisiti e a quanto ammonta. Le detrazioni fiscali

Meglio che niente, il nuovo bonus animali, ma certo dopo tanti anni di attesa era lecito attendersi qualcosa di più sia in fatto di importi sia in fatto di possibili utilizzatori dell'aiuto. A ogni modo “nello stato di previsione del ministero della Salute è istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d’affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell’acquisto di farmaci veterinari”.

Finalmente nella legge di Bilancio viene concretamente riconosciuto il valore sociale degli animali che fanno compagnia in particolare agli anziani, ovvero a coloro che sono destinatari di questo aiuto per il quale è stato “è stato disposto uno stanziamento pari a 250 mila euro per l’anno 2024, 250 mila euro per l’anno 2025 e 250 mila euro per l’anno 2026” ovvero 750 mila euro in tre anni a cui potranno “accedere i proprietari di animali d’affezione che abbiano un valore dell’Isee inferiore a 16.215 euro e un’età superiore a sessantacinque anni (classe 1959, insomma, per quest'anno). Bisognerà quindi prepararsi a ricevere somme molto piccole o a non riceverne affatto, del resto i proprietari di "animali d'affezione" sono già abituati a recuperare ben poco grazie alle detrazioni fiscali legate alla dichiarazione dei redditi.