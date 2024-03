Bianca Nappi ospite da Matano, chi è l'attrice? Età, carriera, vita privata e il ruolo in Lolita Lobosco

L'attesa sta per terminare: stasera tornano su Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco 3. La protagonista della serie tv di successo è Lolita Lobosco (interpretata da Luisa Ranieri) una donna del Sud, mediterranea, vivace, empatica, in carriera; vicequestore del commissariato della Polizia di Stato a Bari, a capo di una squadra di soli uomini. In un mondo ostinatamente maschile, come quello dell’investigazione e della giustizia, Lolita sceglie di rimanere se stessa, un prezioso mix di esplosiva bellezza e intelligenza emotiva che le permette non solo di affermarsi, ma anche di combattere alcuni pregiudizi ancora esistenti nei confronti delle donne al comando. Al suo fianco la migliore amica Marietta, interpretata da Bianca Nappi, tanto seria nel lavoro quanto libertina nella vita privata. Sarà proprio lei oggi a essere ospite di Alberto Matano su Rai1 a La vita in diretta.