Berlusconi, dalla Bbc e Cnn al Pais e Le Figaro, la notizia fa il giro del mondo: le prime pagine della stampa estera

È morto Silvio Berlusconi. All'ospedale San Raffaele di Milano dove era nuovamente ricoverato da venerdì scorso Silvio Berlusconi. Il leader di Fratelli d'Italia aveva 86 anni. Come ha reagito la stampa estera alla morte di un personaggio così mediatico e conosciuto in tutto il globo? Da Parigi a New York, passando per Tokyo e Mosca. Ecco i titoli dei maggiori siti dei quotidiani mondiali.