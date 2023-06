Berlusconi morto, stravolti i palinsesti di Rai e Mediaset: da L'Isola dei Famosi a Blanca, i programmi sospesi (e le maratone tv)

Silvio Berlusconi è morto e i palinsesti cambiano, stasera in tv. La notizia della morte del Cav è corsa veloce stamattina tra giornali e televisioni così le principali reti stravolgono la loro messa in onda. Da Rai a Mediaset i direttori di rete scelgono di sospendere la loro normale programmazione per raccontare la storia di un politico che ha stravolto le "regole".