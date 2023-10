Belen Rodriguez avvistata in una clinica a Padova: dal trasferimento a Brescia senza i figli al silenzio social, come sta la showgirl

Come sta Belen Rodriguez? Le notizie sulla showgirl, sparita dai social, preoccupano sempre di più: Belen si sarebbe trasferita a Brescia per iniziare una convivenza con l'attuale compagno Elio Lorenzoni, affidando i figli a nonni e papà. Ma nei giorni scorsi è stata avvistata in una nota clinica privata padovana. La clinica, contattata, non ha né confermato né smentito: «Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti».

Belen Rodriguez, la nuova vita: «Si è trasferita a Brescia da Elio Lorenzoni, i figli rimasti a Milano con i papà»