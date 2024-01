Arabia Saudita, Riad tra gusto, cultura e intrattenimento: le esperienze da non perdere nella capitale del Regno Saudita

Oltre le partite, a Riad c’è di più. La sede della Supercoppa italiana, evento calcistico attualmente ospitato nella capitale dell’Arabia Saudita, è la meta ancora inesplorata ricca di tesori millenari e attrazioni contemporanee, ideali per vivere al meglio un breve soggiorno in città a misura di tifoso, in attesa del 22 gennaio, giorno in cui verrà assegnato il trofeo della gara. A sfidarsi nel Regno sono Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina, quattro squadre che si stanno disputando il titolo all’Al-Awwal Stadium, un impianto da 25mila posti dove gioca in casa l’Al-Nassr. Un appuntamento seguito da diverse migliaia di appassionati del pallone, anche del Belpaese, grazie ai numerosi voli diretti settimanali operati da Saudia, Wizz Air e, dal prossimo maggio, anche da Ita Airways. Così, l’occasione è ghiotta per esplorare nel tempo libero una destinazione poco turistica ma ricca di fascino, che si prepara al grande evento dell’Expo 2030. La magia è lì.

Cosa fare a Riad: le esperienze sulle tracce del passato, nel deserto e tra i grattacieli

Si passeggia immersi nella storia millenaria del Regno a Diriyah, che con il sito At-Turaif patrimonio mondiale Unesco, appena fuori Riad, conserva le testimonianze antiche della terra saudita e dove, dal 20 febbraio e fino al 24 maggio, è attesa la seconda edizione della Biennale. Ci si muove invece tra le architetture più tradizionali e la cultura locale del Paese, nella capitale, e si apprende molto del suo passato al Museo Nazionale di Riad. Per coglierne tutto il fascino, si può iniziare il tour dalla fortezza Al Masmak, risalente a 150 anni fa, e poi visitare il Souk Al Zal, imperdibile bazar con gioielli, spezie, tessuti, artigianato e souvenir. Si attraversano i secoli passo dopo passo, per ritrovarsi infine nella modernità, che prende forma nell’impressionante skyline, il cui simbolo è la panoramica Kingdom Centre Tower, già icona urbana di una capitale dallo spirito inaspettatamente cosmopolita, che invita a perdersi tra le boutique e a indugiare nei locali del Boulevard. Solo una delle tante zone vocate al divertimento in stile arabo, soprattutto ora che la destinazione è animata dalla “Riad Season”, la stagione di eventi che, dall’inverno fino a primavera, ogni anno porta in 12 aree della città un grande spettacolo a cielo aperto. La gita fuoriporta è invece nel deserto, per un safari adrenalinico tra le dune all’insegna del “dune bashing” a bordo di un veicolo 4x4 e del “sandboarding”, simile al più famoso snowboard, ma sulla sabbia, prima di una cena romantica in un bivacco tradizionale sotto il magnetico cielo d’Arabia polvere di stelle.