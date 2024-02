Antonella Di Massa, il giallo dell'ultimo video: «Fuggiva». Due testimoni: «Si stava nascondendo». Si indaga per omicidio

Da che cosa o da chi si sentiva inseguita Antonella? Quali fantasmi la perseguitavano? Perché si è improvvisamente allontanata da casa? Ed ancora, quando e come è morta?

La scoperta del corpo senza vita di Antonella Di Massa - 51 anni, una vita familiare senza scossoni, un sorriso solare e quell’impegno quotidiano sempre dalla parte dei più deboli - si perde in un labirinto di misteri. Dopo il ritrovamento del suo cadavere in un aranceto di Succhivo, piccola frazione di Serrara Fontana, a Ischia, la Procura attende i risultati dell’autopsia, e non esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio.

Antonella Di Massa, la scomparsa a Ischia, il biglietto e le ecchimosi sul cadavere. Gli inquirenti: «Nessuna pista esclusa»