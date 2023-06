​Annalisa, il matrimonio il 1 luglio a Tellaro: da Simona Ventura a Francesca Ferragni, tutte le nozze vip del 2023

In questi giorni l'abbiamo vista sui palchi di tutta Italia: dal concerto per l'Emilia Romagna al Tim Summer Festival a Roma. Ma sabato 1 luglio, Annalisa, avrà l'appuntamento più importante: quello del suo matrimonio con il riservatissimo compagno Francesco Muglia, 43enne vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Un amore sempre vissuto nel massimo della riservatezza per la cantante 38enne che ha confermato la notizia solo pochi mesi fa.

E questo è solo uno dei matrimoni vip più attesi dell'estate, perché sono molti i personaggi dello spettacolo che hanno deciso di coronare il loro amore nel 2023. Alcuni l'hanno già fatto, come Alena Seredova che ha sposato il manager e padre di sua figlia, Alessandro Nasi o l'influencer Chiara Nasti che il 20 giugno ha detto sì al calciatore Mattia Zaccagni. Altri sono pronti al grande passo.