Angus Cloud, come è morto l'attore di Euphoria? La scomparsa del papà (da una settimana), i tormenti e la droga. ​«Ha rinunciato a combattere»

Angus Cloud, star della popolare serie tv "Euphoria", è morto a soli 25 anni nella sua casa di Oakland (Stati Uniti). Lì era nato nel 1998 e lì era tornato a vivere, dopo un periodo trascorso a Los Angeles. Il suo corpo privo di sensi è stato ritrovato dai familiari ieri, 31 luglio. Sul caso indaga la polizia di Oakland. Non sono ancora ben note le cause della morte dell'interprete di "Fezco", lo spacciatore dal cuore d'oro del "teen drama" targato HBO. Ma c'è un'ipotesi che si sta facendo strada più di ogni altra.

Ad avvisare i soccorsi, intorno alle 11.30 di ieri, è stata la madre del giovane attore: una chiamata al 911 per "possibile overdose", risferisce noto sito di gossip americano TMZ. All'arrivo dei soccorsi, l'astro nascente di Hollywood è stato dichiarato morto. Per i familiari è stato il secondo durissimo colpo nel giro di una settimana: solo sette giorni fa era mancato il padre di Angus, a cui proprio l'attore era molto legato. Si ipotizza dunque che l'overdose sia stata la risposta a un crollo emotivo e psicologico causato dal lutto. E c'è una testimonianza emersa nelle ultime ore che avvalora questa ipotesi.

L'ex manager: «Ha rinunciato a combattere la sua dipendenza da droga»

Stando a quanto reso noto dai familiari, da tanti anni il giovane lottava da tempo con problemi di salute mentale. Cloud stesso, in un'intervista a Variety nell'agosto 2022, aveva rivelato di aver subito "lievi danni cerebrali" a causa di una ferita alla testa subita per via di una brutta caduta, quando era ancora adolescente.

Ma sembra che le complicazioni psicologiche dell'attore fossero alimentate da una grave dipendenza da droga. Lo ha confermato a PageSix un uomo vicino agli ambienti di Hollywood e all'attore nativo di Oakland: Diomi Cordero, di professione "talent manager". Lo scorso aprile l'uomo ha raccontato di aver incontrato Cloud per la prima volta in una clinica di riabilitazione, nel 2021, per poi accettare di diventare suo manager.

Cordero ha riferito che i problemi di tossicodipendenza di Cloud non erano finiti con la dismissione da quella clinica: l'attore avrebbe avuto una ricaduta lo scorso 4 luglio 2021, giorno in cui l'interprete aveva organizzato una grigliata a casa sua. Cordero ha affermato poi che la situazione di Cloud sarebbe peggiorata nei mesi successivi, tanto che nel novembre 2021 avrebbe «palesemente rinunciato al controllo della sua dipendenza».

Stando alla testimonianza di Cordero, inoltre, le stesse persone vicine all'attore, amici e conoscenti, facevano uso delle stesse sotanze. Per questo motivo non erano mancati numerosi litigi tra i due.

Il dolore della famiglia

«È con il cuore più pesante che abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile oggi. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in così tanti modi - hanno detto i familiari di Angus, a margine della tragedia consumata tra le mura domestiche - La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L'unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Angus era aperto sulla sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua scomparsa può essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combatterlo da soli in silenzio».

Le origini e la carriera

Cloud era considerato come uno dei più promettenti giovani talenti di Hollywood. L'attore aveva studiato alla Oakland School for the Arts, dove si era diplomato nel 2016, e successivamente aveva trovato impiego come tecnico teatrale: si occupava dell'allestimento e del funzionamento delle luci e dell'audio di spettacoli e recite scolastiche.

Cloud in carriera aveva preso parte ad alcuni video musicali e ai film North Hollywood (2021) e The Line (2023). Il successo, però, era arrivato grazie ad Euphoria, in cui ha ricoperto il ruolo di Fezco dal 2019 al 2022. La serie ha ricevuto numerosi premi e ha avuto un ottimo successo anche in Italia. Fezco era stato uno dei personaggi più "chiaccchierati" e amati dal pubblico nella seconda stagione della serie. Le sue sorti erano rimaste in sospeso nel finale dell'ultimo episodio.