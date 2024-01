Chi è Amelie Rizzi, la ragazza di 11 anni che con la sua grinta conquista il pubblico di The Voice Kids e Antonella Clerici

Amelie Rizzi, il baby prodigio della musica che ha incantato il pubblico alla seconda edizione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa. La giovanissima cantante gardesana è già contesa dalle case di produzione per concerti ed eventi da organizzare in futuro.