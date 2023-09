Alluvione Libia, cosa è accaduto? Il crollo delle dighe e i temporali, solo a Derna si temono 10.000 morti

Migliaia di morti in Libia, quasi 10mila dispersi e una citta, Derna, completamente sott’acqua. È un primo bilancio, «disastroso», delle inondazioni che hanno colpito la Libia a causa del passaggio dell’ uragano Daniel. Un bilancio che continua ad aggravarsi man mano che trascorrono le ore. Ousssama Ali, portavoce del Servizio di soccorso ed emergenza del governo di Tripoli riconosciuto a livello internazionale, ha parlato di «oltre 2.300 morti» e almeno 7mila feriti nella sola citta di Derna, la piu colpita. Per il ministero degli Interni libico del governo della Cirenaica il numero delle vittime ha «superato 5.200 morti».

Inondazioni in Libia, solo a Derna si rischiano 10mila morti. «Situazione catastrofica»

#Derna , #Libya 🇱🇾 before and after the dam collapse floods, #Sentinel2 🛰️12 September compared with 7 September, showing the large area that flooded closer to the coast as the flood fanned out. #Darnah pic.twitter.com/FHUm3yHlLC