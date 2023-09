Inondazioni in Libia. «I dispersi sono circa 6.000, la situazione a Derna è catastrofica»

A Derna, la città maggiormente colpita dalle inondazioni in Libia, i dispersi sono circa 6.000: lo ha detto all'emittente Almasar Tv, Othman Abduljalil, ministro della Sanità del governo sostenuto dal Parlamento di Tobruk. Lo riporta la Cnn. «La situazione a Derna è catastrofica… I corpi giacciono ancora in molti luoghi», ha affermato Abduljalil, che ha visitato ieri la città. Il ministro ha sottolineato che «ci sono famiglie ancora bloccate nelle loro case e ci sono vittime sotto le macerie... Mi aspetto che le persone siano state trascinate in mare, e domani mattina (oggi, ndr) ne troveremo molte», ha aggiunto.