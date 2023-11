Alessandro Gassmann, dalla carriera agli attacchi di panico, passando per il matrimonio e il figlio: chi è l'attore ospite a Domenica In

È domenica e come sempre è tempo di «Domenica in». In diretta dalle 14.00 su Rai 1, Mara Venier si prepara ad intervistare come al solito moltissimi personaggi della tv, della musica e dello spettacolo.

Domenica In torna domani, come sta Mara Venier dopo il Covid? Le anticipazioni e gli ospiti del 19 novembre

Tra questi, presente oggi in studio Alessandro Gassmann, pronto a tornare su Rai 1 con la seconda stagione della fiction «Un professore». Scopriamo ora insieme qualcosa di più sulla vita e sulla carriera dell'attore romano.