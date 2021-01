«Il Covid non esiste, non porterò mai una mascherina. Le distanze? Non mi importa». Un teorico della cospirazione, negazionista del virus, è morto dopo essere risultato positivo al coronavirus. Gary Matthews, 46 anni, era già malato da circa una settimana prima di essere risultato positivo il 12 gennaio. Secondo il “Guardian”, l'uomo è morto da solo nel suo appartamento a Shrewsbury, nello Shropshire. Si ritiene che Matthews, pochi giorni prima di morire, abbia detto a un teorico della cospirazione locale che soffriva di asma, ma che mai avrebbe messo una mascherina. Un'altra brutta storia di negazione.

La sua famiglia insiste sul fatto che «non credeva che Covid-19 fosse reale» e che non avrebbe «mai aderito alle misure pandemiche del governo tra cui l'allontanamento sociale e le mascherine». I teorici della cospirazione affermano che Matthews potrebbe essersi suicidato e hanno denunciato la stravagante ipotesi che sia stato «assassinato dallo Stato», riferisce il Guardian. La Gran Bretagna ad oggi ha registrato più di 100.000 decessi correlati al Covid, con scienziati che affermano che le vittime avrebbero potuto essere ridotte se il governo avesse intrapreso un'azione più dura durante la pandemia.

Il cugino di Matthews, Tristan Copeland, ha detto di averlo implorato di indossare una mascherina e mantenere le distanze sociali. «Ma lui ei suoi amici avevano la mentalità di dover uscire e incontrare persone per dimostrare che non credevano al governo». Ha definito Matthews «piuttosto timido» ed è stato «portato fuori strada» dai teorici della cospirazione che ha trovato sui gruppi di Facebook. «Penso che abbia letto alcune storie che lo hanno portato a diffidare dell'emergenza. Alla fine questo lo ha portato ad avvicinarsi alcuni gruppi di negazionisti. Mi diceva che ho subito il lavaggio del cervello». Copeland alla fine ha definito suo cugino un artista brillante che non meritava questa fine. Resta un amato membro della famiglia».

