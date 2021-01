Bolsonaro si tuffa tra i bagnanti che lo acclamano mentre il Brasile supera i 190.000 morti Covid

Capodanno tra la folla per il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, contro ogni misura di distanziamento sociale per evitare i contagi di Covid-19. Ha deciso di trascorrere il passaggio tra il 2020 e il 2021 nello Stato di San Paolo e il primo gennaio si è fatto una nuotata a Praia Grande, una delle spiagge che si trova a sud della metropoli. In un video postato su Facebook, dove racconta di essere stato "in spiaggia con il popolo", si vede Bolsonaro nuotare in uno specchio d'acqua particolarmente affollato. Le immagini sono diventate immediatamente virali sul web: tra i commenti in molti lo acclamano, promettendo di rivotarlo per le prossime elezioni presidenziali del 2022.

Folla in spiaggia a Rio

In spiaggia Bolsonaro è stato accolto da una folla di bagnanti. Senza mascherine o distanziamento, si sono tutti avvicinati al capo di Stato che non si è sottratto ai saluti e ai momenti di affetto da parte dei suoi sostenitori. Proprio Praia Grande è uno dei Comuni dello Stato di San Paolo che ha deciso di non chiudere l'accesso al mare come misura di contenimento dei contagi di Covid-19. Il presidente ha passato la notte di San Silvestro al Forte dos Andradas, una fortezza militare brasiliana inaugurata nel 1942 e che Bolsonaro usa come luogo di riposo. Il Brasile è uno dei Paesi che ha maggiormente pagato il prezzo della pandemia da Covid-19: sono oltre 190.000 i morti finora registrati, con oltre 7,5 milioni di contagi.

