Medico va in pensione e alla festa in piazza distrugge il telefono: «Lavoravo 16 ore al giorno, un incubo»

Lo stress, la stanchezza e ora la pensione. Che fa rima con “liberazione”. Ha spaccato a bastonate il telefono in piazza davanti ai suoi ormai ex pazienti. Il singolare gesto simbolico è di Ugo Gaiani, medico di base che è andato in pensione dopo 39 anni di lavoro di cui gli ultimi 33 passati a Guastalla, nella Bassa Reggiana (nei primi sei aveva fatto la guardia medica tra Appennino Reggiano e Modenese, in particolare a Riolunato). Un momento liberatorio, come racconta Qn-il Resto del Carlino, che ha organizzato il medico stesso venerdì scorso, nel suo ultimo giorno. Ha chiamato pazienti e amici abbracciandoli uno ad uno, offrendo loro una festicciola con rinfresco d'addio. Infine il colpo di scena: con maglietta dei San Antonio, cappellino da battitore e mazza da baseball, il medico ha distrutto simbolicamente il telefono dell'ambulatorio.

«L'ho fatto - ha spiegato il dottor Gaiani - perché negli ultimi anni la reperibilità era diventata un incubo, dallo stress a tanti problemi che hanno influito sulla mia condizione generale».