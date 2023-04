Coppia vola in Turchia alla “clinica dei denti”: «Ci siamo rifatti il sorriso, abbiamo una garanzia di 10 anni»

Una coppia ha rivelato di essere volata in Turchia per farsi fare i denti e ottenere un «nuovo sorriso». Ben Ashurst ha raccontato su TikTok il viaggio suo e di sua moglie. Molte le polemiche. Sono solo due dei tanti che sono volati in Turchia per farsi fare i denti, in una tendenza che è stata soprannominata "denti di Turchia". L'hashtag di TikTok "#TurkeyTeeth" ha raggiunto più di 130 milioni di visualizzazioni. Anche diversi influencer e celebrità di reality sono stati in Turchia, tra cui l'ex star di Love Island Jack Fincham e Katie Price.

Entrambi hanno sorriso verso la telecamera prima di darsi un bacio e raccontare la loro avventura. Tuttavia, molti utenti dei social hanno attaccato entrambi: «Sicuramente non ne avevate bisogno».

Un altro ha aggiunto: «I tuoi denti erano perfetti anche prima». A questo, Ben ha risposto: «Erano vecchi, anche mia moglie ha avuto qualche infezione prima di questo trattamento». Alla domanda sul dolore, Ben in seguito ha confermato: «Sì, molto doloreo: tutto ora è estremamente sensibile ma è normale per le prime due settimane».

'My wife and I went to Turkey for veneers…they're so sensitive we can barely eat' https://t.co/ir8058GSAB — The Sun (@TheSun) April 3, 2023

«Questo disegno si chiama sorriso di Hollywood - ha spiegato ancora Ben - , che è una bella curva che si ottiene sui denti superiori. Puoi avere un aspetto più naturale ma abbiamo deciso che vogliamo distinguerci. Puoi diventare più brillante di così, che tu ci creda o no. E poi hai una garanzia di dieci anni». In finale «tutto sommato, è assolutamente perfetto, non potremmo essere più felici».