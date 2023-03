Giovedì 2 Marzo 2023, 05:50

Cure e protesi dentali gratis: apre a Viterbo uno studio di odontoiatria sociale per le persone che si trovano ad attraversare un periodo di grave difficoltà economica. La struttura, situata in via Fontanella del Suffragio 34, sarà inaugurata domani, 3 marzo, alle 16, dall’associazione Abc (Adulti e bambini con cardiopatie) nota in città perché è la stessa che ha creato e gestisce lo studio medico sociale “Gente di cuore”, a Santa Barbara, dove si eseguono visite ed esami medici di varia natura sempre con lo spirito di aiutare i più bisognosi, che qui non pagano niente.

Quello che verrà presentato è un servizio in più, offerto, in primis, grazie alla Fondazione Carivit che ha acquistato le attrezzature e al sostegno di un’altra associazione conosciutissima, Viterbo con Amore. La poltrona per le visite, invece, è il frutto di una donazione da parte di un dentista di Roma da poco in pensione. Una unità in ottime condizioni e perfettamente funzionante.

“La decisione di aprire anche uno studio odontoiatrico – spiegano dal direttivo Abc – nasce da una necessità riscontrata tra i pazienti che si rivolgono a noi per altri problemi di salute e che al tempo stesso presentano alterazioni della bocca. E’ quasi automatico che quando una persona si trova in difficoltà economica, inizi a trascurare per primi i denti e la bocca. A lungo andare ciò si riflette in negativo sulla fisionomia e sull’alimentazione”.

Lo studio odontoiatrico si avvarrà di dentisti della Caritas di Roma. I dettagli verranno illustrati domani. “Si tratterà di cure di primo livello”.

Nel 2022 lo studio medico sociale ha assistito oltre 660 pazienti e "distribuito" gratis farmaci per una somma di 10mila euro, medicinali non coperti dal sistema sanitario nazionale: “Facciamo la ricetta, il paziente va in farmacia e a fine mese passiamo noi a saldare”. Il motto di Abc: “La salute è un diritto e non una possibilità”.